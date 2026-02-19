EQS-News: ASTA Energy Solutions AG
/ Schlagwort(e): Vertrag
PRESSEMELDUNG
ASTA Brazil hat einen Langzeitvertrag (Long-Term Agreement, LTA) mit Prolec GE Vernova abgeschlossen. Prolec war ein Joint Venture mit GE Vernova und wurde am 2. Februar 2026 vollständig von GE Vernova übernommen.
Bereits im Herbst 2025 wurde ein weiteres Abkommen mit dem brasilianischen Unternehmen TSEA Energy unterzeichnet. Mit diesen Vereinbarungen festigt ASTA seine Rolle als verlässlicher Partner führender Transformatorenhersteller für den Energiesektor in Lateinamerika.
Die Verträge umfassen die langfristige Lieferung von Continuous Transposed Conductors (CTCs) für Hochspannungstransformatoren. Diese kommen in Projekten der Stromübertragung und -verteilung zum Einsatz und sind zentrale Komponenten für leistungsfähige und effiziente Energieinfrastruktur.
Industrietrends, Marktdynamik, technologische Entwicklungen sowie Überlegungen zu Kapazitätserweiterungen sind die aktuell bestimmenden Themen am lateinamerikanischen Energiemarkt, ebenso wie die Notwendigkeit verlässlicher und leistungsstarker Lösungen, um die Energiewende voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund gewinnen langfristige, stabile Lieferbeziehungen und technologische Partnerschaften weiter an Bedeutung.
"Die Branche erlebt weltweit ein starkes und nachhaltiges Wachstum, und die ASTA Gruppe ist bestrebt, ihre Kunden bei ihrer Expansion aktiv zu unterstützen - insbesondere auch im strategisch wichtigen lateinamerikanischen Markt. Langfristvereinbarungen sind dabei ein wesentlicher Pfeiler unserer Wachstumsstrategie in dieser und anderen Regionen. So stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden auch künftig höchste Zuverlässigkeit, Kapazität und Innovationskraft bieten können", sagt Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Gruppe.
Die nun abgeschlossenen Langzeitverträge schaffen Planungssicherheit und Stabilität für die Lieferkette und bilden die stabile Grundlage für die gemeinsame Weiterentwicklung und die technologische Zusammenarbeit zur Förderung von Effizienz und Nachhaltigkeit - getragen von einem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität, Verlässlichkeit und Performance.
Carlos Yanez, Business Unit Director bei Prolec GE Vernova betont: "Die mit ASTA geschlossene Vereinbarung stärkt unsere Partnerschaft mit einem strategisch wichtigen Lieferanten und sichert durch die kontinuierliche Versorgung mit essenziellen Komponenten den langfristigen Erfolg von Prolec GE Vernova. Diese Entscheidung steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie, reduziert wesentliche Materialrisiken und erhöht zugleich unsere operative Leistungsfähigkeit bei höchsten Umsetzungsstandards."
"Als ASTA Gruppe sind wir sehr stolz auf diese strategischen Abkommen. Sie zeigen die Stärke und nachhaltige Wirkung unserer Local-for-Local-Strategie. Durch regionale Wertschöpfung können wir näher an unseren Kunden agieren, schneller auf Anforderungen reagieren und Lösungen gemeinsam entwickeln. So schaffen wir stabile Partnerschaften und nachhaltigen Mehrwert in einem dynamisch wachsenden Energiemarkt", so Thomas Schneider, VP Sales Strategy & global Key Account Manager der ASTA Gruppe abschließend.
Über ASTA Energy Solutions AG
Über GE Vernova/ Prolec GE Vernova
Über TSEA Energia
19.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Telefon:
|+43 2632 700
|E-Mail:
|office@astagroup.com
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|ISIN:
|AT100ASTA001
|WKN:
|A4214T
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2278318
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2278318 19.02.2026 CET/CEST