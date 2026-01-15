Richemont hat im dritten Quartal erneut die Erwartungen übertroffen. Rückenwind kam insbesondere von der anhaltend starken Nachfrage nach Schmuck sowie von einer allmählichen Erholung in China. Nach der starken Rally verliert die Aktie nun aber an Schwung. Was steckt dahinter?Im dritten Quartal stieg der Umsatz um rund vier Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Plus elf Prozent, ein Prozent mehr als im Vorjahrsquartal. Auch die Analysten hatten mit lediglich acht Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
