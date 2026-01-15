EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Beiersdorf Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Beiersdorf Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026
Ort: https://www.beiersdorf.de/investoren/finanzberichte/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026
Ort: https://www.beiersdorf.com/investors/financial-reports/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026
Ort: https://www.beiersdorf.de/investoren/finanzberichte/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026
Ort: https://www.beiersdorf.com/investors/financial-reports/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.beiersdorf.de/investoren/finanzberichte/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.beiersdorf.com/investors/financial-reports/financial-reports
15.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstraße 1 - 9
|22529 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.Beiersdorf.com
|Ende der Mitteilung
2260642 15.01.2026 CET/CEST
