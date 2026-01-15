München - Retarus, Anbieter von cloudbasierten Lösungen für sichere Business-Kommunikation, stellt seine Lösung Intelligent Document Processing (IDP) ab sofort mit einer neuen Modellarchitektur bereit. Diese ermöglicht eine nahezu fehlerfreie automatisierte Dokumentenerfassung und reduziert dank der hohen Datenqualität den manuellen Nachbearbeitungsaufwand auf ein Minimum. Unternehmen profitieren zudem von einer schnellen Implementierung und mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab