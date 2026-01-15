USA Rare Earth - USAR: Bottomfishing-Setup bei der Seltene-Erden-Aktie!

Kommerzielle Förderung ab 2028!

Anhaltender Hype um Seltene Erden! USA Rare Earth (USAR): Aktie mit starkem geopolitischem Rückenwind!

USA Rare Earth (USAR) - ISIN US91733P1075

Rückblick: Nach der Kursrallye des vergangenen Herbstes zum Allzeithoch am 13. Oktober ist die USAR-Aktie auf die Kursrange vor dem Ausbruch zurückgekehrt. Das aktuelle Bottomfisching-Setup formiert sich aus dem leicht höheren Tief vom Jahresschluss und der Widerstandslinie knapp über 19 USD.

USAR-Aktie: Chart vom 14.01.2026, Kürzel: USAR Kurs: 18.28 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Bruch der Widerstandslinie wäre ein deutliches Kaufsignal bei der USA-Rare-Earth-Aktie. Auf dem Weg nach oben könnte die Kurslücke vom letzten Oktober-Wochenende ein kleines Hindernis darstellen. Kursziel aber ist das zuvor genannte Allzeithoch.

Mögliches bärisches Szenario

Schlusskurse bei USA Rare Earth unterhalb der gleitenden Durchschnitte sollten Trader als Warnsignal interpretieren und aus der USAR-Aktie aussteigen. In einem solchen Fall würde sich der Markt wahrscheinlich - unabhängig vom Hype um Seltene Erden - anderen Wertpapieren aus dem Sektor zuwenden.

Meinung

USA Rare Earth hat mit einer simplen, aber wirkungsvollen Botschaft für gute Laune an der Börse gesorgt: Das Unternehmen will die kommerzielle Förderung in seiner Round-Top-Mine bereits 2028 starten und die Magnetproduktion in Oklahoma schon Anfang 2026 hochfahren. Das ist früher als bisher angekündigt. Der Kern der Story ist geopolitisch aufgeladen und daher attraktiv: USA Rare Earth will eine komplett inländische Lieferkette für Seltene Erden und Permanentmagnete aufbauen. Also Mine, Verarbeitung und Magnetfertigung in den USA statt Abhängigkeit von China. In Zeiten von Handelskonflikten, Rüstungsbedarf und Energiewende klingt das für Investoren wie Musik in den Ohren. Das Unternehmen verdient allerdings derzeit noch kein Geld, verbrennt Kapital, schreibt Verluste und wird bis zur tatsächlichen Produktion noch mehrere Finanzierungsrunden brauchen. Die ambitionierten Zeitpläne müssen erst einmal eingehalten werden, Genehmigungen, Technik und Baukosten inklusive. Kurz gesagt: Das Risiko ist hoch, der Beweis steht noch aus. Das Wertpapier eignet sich gut, um auf der nächsten Welle mitzuschwimmen, mit hoher Volatilität ist allerdings weiterhin zu rechnen. Anleger sollten es vermeiden, allzu viel in derartige Einzelwerte zu investieren.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2.70 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 161.64 Millionen USD

Meine USA Rare Earth ist bullisch.

Quellennachweis: https://simplywall.st/stocks/us/materials/nasdaq-usar/usa-rare-earth/news/usa-rare-earth-usar-is-up-63-after-accelerating-mine-timelin

Veröffentlichungsdatum: 14.01.2026

Autor: Thomas Canali

