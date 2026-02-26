Warum ein australischer Milliardär und die US-Regierung Milliarden in Seltene Erden stecken

Anzeige / Werbung

Strategische Mineralien haben sich von einem Nischensektor des Bergbaus zu einem Eckpfeiler nationaler Sicherheit, Industriepolitik und langfristiger Kapitalallokation entwickelt.

Vom Rohstoffzyklus zum strategischen Imperativ

Seltene Erden waren einst das Terrain von Spezialinvestoren und zyklischen Rohstoffhändlern. Heute stehen sie im Zentrum geopolitischer Strategien.

Die Entscheidung der australischen Bergbaumagnatin Gina Rinehart, ihr Engagement in diesem Sektor auszuweiten - zusammen mit einer Verpflichtung der US-Regierung in Höhe von 1,6 Mrd. US-Dollar für USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075) - unterstreicht, wie dramatisch sich die Erzählung verändert hat. Was früher eine volatile Ecke des Rohstoffmarktes war, gilt nun als kritische Infrastruktur für Verteidigung, saubere Energie und Hightech-Fertigung.

Diese Transformation wird von einer zentralen Tatsache angetrieben: China verarbeitet etwa 90% der weltweiten Seltenen Erden. Diese Dominanz ist zu einem Druckpunkt in den Handelsspannungen zwischen Washington und Peking geworden, insbesondere da Exportkontrollen und Zollstreitigkeiten zunehmen.

Gina Rineharts strategische Wette

Ende 2025 investierte Rinehart etwa 22,5 Mio. AUD (14 Mio. €) in St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), einen an der australischen Börse notierten Entwickler, der das Seltene-Erden- und Niob-Projekt Araxá in Brasilien vorantreibt. Gemessen an ihren Verhältnissen war der Scheck bescheiden. Das Signal jedoch nicht.

Über Hancock Prospecting hat Rinehart schrittweise Positionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Seltenen Erden aufgebaut, darunter Beteiligungen an Lynas Rare Earths, Arafura Rare Earths und dem US-Unternehmen MP Materials. Zusammen haben diese Beteiligungen einen Wert von mehreren Milliarden Dollar.

Ihre Investition in St George fügt einem Portfolio, das ansonsten von etablierten Produzenten getragen wird, ein risikoreicheres Entwicklungsprojekt hinzu. Die Logik spiegelt ein breiteres Thema wider: Positionierung im Vorfeld struktureller Angebotsdefizite statt kurzfristiger Preiszyklen.

Die strategische Attraktivität von Araxá

Das Araxá-Projekt ist eine Hartgestein-Karbonatit-Lagerstätte - dieselbe geologische Klasse wie die Mt-Weld-Mine von Lynas in Australien und der Mountain-Pass-Betrieb von MP Materials in Kalifornien. Dies sind einige der wenigen großskaligen Seltene-Erden-Vorkommen außerhalb Chinas.

Die Karbonatit-Geologie ist entscheidend. Historisch bildete sie die Grundlage der wirtschaftlich tragfähigsten Seltene-Erden-Projekte weltweit. Araxá enthält zudem Niob, ein Metall, das in hochfestem Stahl und in Luft- und Raumfahrtlegierungen verwendet wird, wodurch das Projekt zusätzlich an strategische Industrienachfrage gekoppelt ist.

Auch der Standort erhöht die Attraktivität. Araxá liegt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, nahe dem weltweit dominierenden Niob-Produzenten. Vorhandene Infrastruktur, technisches Know-how und Logistik verringern die Entwicklungsunsicherheit - ein entscheidender Faktor in einem Sektor, in dem die Komplexität der Verarbeitung Projekte häufig scheitern lässt.

Für Investoren wie Rinehart bietet diese Kombination aus Geologie, Rechtsraum und strategischer Einordnung Zugang zu potenziellem Angebotswachstum in einer Zeit, in der Regierungen aktiv nach Alternativen zu China suchen.

Washington greift ein

Wenn Rineharts Schritt die Positionierung privaten Kapitals für geopolitische Veränderungen widerspiegelt, zeigen Washingtons Maßnahmen direkte staatliche Intervention.

Im Januar 2026 kündigte die Regierung Trump ein Investitionspaket von 1,6 Mrd. US-Dollar für USA Rare Earth an, darunter ein Darlehen des Handelsministeriums in Höhe von 1,3 Mrd. US-Dollar sowie weitere Bundesmittel. Die Vereinbarung verschafft der US-Regierung eine Beteiligung an dem Unternehmen, das über schwere Seltene-Erden-Vorkommen verfügt, die in Verteidigungstechnologien verwendet werden.

Handelsminister Howard Lutnick formulierte die Begründung klar:

"Diese Investition stellt sicher, dass unsere Lieferketten widerstandsfähig sind und nicht länger von ausländischen Nationen abhängig bleiben."

Die Finanzierung unterstützt Bergbau, Verarbeitung, Metallproduktion und Magnetherstellung - ein bewusster Versuch, eine vollständige inländische Lieferkette wieder aufzubauen. Die Aktien von USA Rare Earth stiegen nach der Ankündigung deutlich, was die Anerkennung des politischen Kurswechsels durch Investoren widerspiegelt.

Seltene Erden als Handelshebel

Seltene Erden sind zu einem Verhandlungspfand in Gesprächen zwischen Washington und Peking geworden. Als die USA Zölle einführten und Technologiekontrollen verschärften, reagierte China mit Exportbeschränkungen bei wichtigen Mineralien.

Da US-Unternehmen stark von chinesischer Verarbeitungskapazität abhängig sind, können selbst begrenzte Lieferengpässe Branchen von Unterhaltungselektronik bis hin zu Raketenlenksystemen stören.

Diese Verwundbarkeit hat eine Reihe staatlicher Investitionen ausgelöst. Die US-Regierung unterstützte MP Materials (ISIN: US5533681012) und schloss eine Vereinbarung über 1,4 Mrd. US-Dollar mit dem Magnet-Start-up Vulcan Elements. Zudem wurden Abkommen mit Australien unterzeichnet, um verbündete Lieferketten zu stärken.

Diese Schritte spiegeln eine breitere Industriestrategie wider: Kritische Mineralien werden nicht länger ausschließlich den Marktkräften überlassen.

Die Ökonomie der Sicherheit

Staatliche Unterstützung verändert die Projektökonomie. Zugang zu subventionierten Krediten, Abnahmeverträgen oder strategischen Reserven senkt Finanzierungskosten und reduziert Risiken für Entwickler.

Im Oktober 2025 nahm St George Mining nach starker institutioneller Nachfrage 72,5 Mio. AUD auf, wobei Hancock Prospecting als Ankerinvestor fungierte. Analysten von Macquarie betonten die doppelte Ausrichtung des Projekts auf Niob und Seltene Erden sowie die Infrastrukturvorteile in Minas Gerais.

Obwohl Entwicklungsrisiken bestehen bleiben - insbesondere bei Verarbeitung und Genehmigungen - erhöht die Übereinstimmung mit westlichen politischen Prioritäten die strategische Bedeutung des Projekts.

Für Investoren ist dieser politische Rahmen ebenso wichtig wie die Geologie.

Von der Positionierung zur Produktion

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob sich strategische Absichten in tatsächlich betriebene Minen und Verarbeitungsanlagen umsetzen lassen.

Für St George dürfte sich 2026 auf Ressourcenerweiterung, technische Studien und Wirtschaftlichkeitsbewertungen konzentrieren. Für USA Rare Earth liegt die Herausforderung im Aufbau inländischer Verarbeitungs- und Magnetfertigungskapazitäten im industriellen Maßstab.

Das übergeordnete Ziel ist klar: Lieferketten diversifizieren und die Abhängigkeit von einem einzelnen dominierenden Verarbeiter reduzieren.

Eine strukturelle Neubewertung

Seltene Erden werden nicht länger als enges Bergbau-Thema betrachtet. Sie sind in Verteidigungsplanung, Klimaziele und industriepolitische Programme eingebettet.

Die Portfolioausweitung Rineharts und die milliardenschweren Verpflichtungen Washingtons spiegeln dieselbe Schlussfolgerung wider: Versorgungssicherheit besitzt einen greifbaren wirtschaftlichen Wert.

Ob durch privates Kapital oder öffentliche Finanzierung - die Investitionen beschleunigen sich. Die nächste Phase wird bestimmen, wie schnell neue Produktion entstehen kann - und ob westliche Volkswirtschaften einen Markt, der lange von chinesischer Dominanz geprägt war, tatsächlich neu ausbalancieren können.

Vorerst sind Seltene Erden vom Rand des Rohstoffzyklus ins Zentrum geopolitischer Strategie gerückt.

