Die Aktie von CRISPR Therapeutics sorgt seit Jahren für starke Volatilität in beide Richtungen und stellt selbst erfahrene Anleger vor Geduldsproben. Zwischen Hoffnungen auf medizinische Durchbrüche und der Realität eines langwierigen Entwicklungsprozesses schwankt auch der Kurs immer wieder erheblich. CRISPR Therapeutics zählt zu den rätselhaftesten Werten am Markt. Innerhalb eines Jahres bewegte sich der Aktienkurs zwischen 30 und 80 US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de