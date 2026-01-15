FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.01.2026 - 11.00 am
- BERNSTEIN CUTS ITV PRICE TARGET TO 75 (76) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 674 (790) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS BRITISH LAND TO 'NEUTRAL' - BOFA CUTS GREAT PORTLAND TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 350 (380) PENCE - BOFA CUTS SEGRO PLC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 750 (810) PENCE - BOFA RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 220 (215) PENCE - CITIGROUP CUTS GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 1400 (1420) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 137 (143) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 198 (183) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 350 (310) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 700 (670) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EASYJET TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 465 (535) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EASYJET TO 'SELL' - PRICE TARGET 465 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HAYS PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NICHOLS PRICE TARGET TO 1150 (1250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PERSIMMON TO 'HOLD' (BUY) - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 6200 (6000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FRONTIER DEVELOPMENTS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 605 (580) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 803 (684) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 680 (685) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1300 (1400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 460 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7900 (7100) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES WH SMITH TO 'BUY' - PRICE TARGET 820 PENCE - JEFFERIES CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2000 (2300) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 65 (75) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 172 (153) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 480 (465) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News