© Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture AllianceDer KI-Boom treibt die Serverkosten bei Wikipedia. Jetzt zahlen Microsoft, Meta und Amazon für einen Trainingszugang zu den Inhalten.Die Wikimedia Foundation, Eigentümer des Internetportals Wikipedia, hat neue Partnerschaften mit mehreren großen Technologiekonzernen geschlossen, wie Reuters berichtete. Dazu zählen Microsoft, Meta und Amazon. Auch die KI-Firmen Perplexity und Mistral aus Frankreich gehören zu den Vertragspartnern. Das teilte die Organisation am Donnerstag mit. Alphabet ist bereits seit 2022 über Google angebunden. Die Verträge erlauben den Unternehmen, Inhalte der Online-Enzyklopädie gezielt für das Training ihrer KI-Modelle zu nutzen. Gleichzeitig erhält Wikimedia dafür …Den vollständigen Artikel lesen
