Grund für den Rückgang sind die geringeren Erträge der Windenergie und der Wasserkraft. Die Photovoltaik-Erzeugung legte dagegen um fast 14 Prozent zu. Der Anteil von Erdgas und Kohle im Strommix ist leicht gestiegen. Während Deutschland 2025 mehr Erneuerbare-Strom als im Vorjahr erzeugt hat, zeigt sich in Europa ein anderes Bild: Die Anlagen lieferten im letzten Jahr 1. 333 Terawattstunden, nach 1. 375 Terawattstunden im Vorjahr. Der Anteil von Kohle und Erdgas an der Stromerzeugung ist auf 27 Prozent gestiegen. Das zeigt ein Bericht des Analyseunternehmens Montel EnAppSys.
