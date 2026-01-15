Amazon startet in Europa eine eigenständige AWS-Cloud-Struktur. Daten verbleiben im EU-Rechtsraum, Betrieb und Kontrolle liegen bei einer europäischen Gesellschaft. Der Schritt ist regulatorisch motiviert, sichert aber das Cloud-Geschäft langfristig ab.Amazon startet mit der AWS European Sovereign Cloud eine eigenständige Cloud-Struktur in Europa. Physisch, rechtlich und organisatorisch getrennt vom restlichen AWS-Netz. Sitz ist Brandenburg. Die Cloud erhält eine eigene Muttergesellschaft, geführt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
