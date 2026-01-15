© Foto: Bart van Overbeeke FotografieASML setzt neue Rekorde: Nach einer Kapitalerhöhung von TSMC, dem größten Kunden von ASML, stiegen die Aktien des Halbleiterausrüsters auf ein Allzeithoch und überschritten erstmals die 500 Milliarden US-Dollar-Marke.Die Aktien des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML (ASML.AS) stiegen am Donnerstag um mehr als 4 Prozent, nachdem Großkunde TSMC seine Kapitalausgaben für 2026 auf 52 bis 56 Milliarden US-Dollar angehoben hatte - deutlich mehr als von Analysten erwartete 46 Milliarden US-Dollar. Dieser überraschend hohe Anstieg der Investitionen soll sicherstellen, dass TSMC mit der rasant steigenden Nachfrage nach KI-Chips mithalten kann. Dank dieser Prognose erreichte die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE