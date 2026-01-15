Die Bundesregierung will den Bau und Betrieb neuer Gaskraftwerke mit staatlicher Beihilfe fördern. Das schafft fossile Abhängigkeiten und verzerrt den Wettbewerb, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe. Sie fordert eine technologieoffene Förderung, die auch Speichern und Lastverschiebung zugutekommt. Die Bundesregierung will Unternehmen mit Investitionsbeihilfen in Form von Aussschreibungen einen Anreiz geben, neue Gaskraftwerke zu bauen. Zudem könnten die Anlagen später zusätzlich über die Teilnahme an einem geplanten Kapazitätsmarkt vergütet werden. Da Gaskraftwerke mit dem weiteren Erneuerbaren-Ausbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
