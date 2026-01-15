FRANKFURT (dpa-AFX) - Die RWE -Aktie hat am Donnerstag weiter Rückwind erhalten und ist erstmals seit 2011 wieder über 50 Euro geklettert. Zuletzt stieg das Papier im kaum veränderten Dax um 1,8 Prozent auf 50,24 Euro.

Auftrieb gaben nach dem erfolgreichen Zuschlag bei britischen Off-Shore-Auktionen am Vortag zahlreiche positive Analystenkommentare. So setzte etwa Peter Bisztyga von der Bank of America deshalb sein Kursziel um 3 Euro auf 59 Euro hoch und hat damit das höchste Ziel aller von dpa-AFX beobachteten Analysehäusern.

Metzler-Analyst Guido Hoymann hatte sein Ziel am Vortag auf 57 Euro hochgeschraubt und geschrieben: RWE habe den Zuschlag für vier Großprojekte mit einer Kapazität von 6,9 Gigawatt erhalten, was stark sei mit Blick auf die aktuelle Gesamtkapazität von etwa 40 Gigawatt./ck/jha/