Wiesbaden / Berlin - Die Wirtschaft in Deutschland ist nach zwei Rezessionsjahren wieder leicht gewachsen. Die Hoffnung ruht nun auf einen von staatlichen Milliardeninvestitionen getragenen Aufschwung. Für 2025 errechnete das Statistische Bundesamt auf vorläufiger Basis ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. Im Jahr 2023 (minus 0,9 Prozent) und 2024 (minus 0,5 Prozent) steckte Europas grösste Volkswirtschaft in der Rezession. Im neuen Jahr dürften Milliardenausgaben
