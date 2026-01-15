EQS-News: Siltronic AG
Siltronic erhält erstmals "A-Leadership"-Bewertung in zwei CDP-Ratings für Klimaschutz und Wassersicherheit
München, Deutschland, 15. Januar 2026 - Erstmals erhält die Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) für 2025 von CDP, der führenden unabhängigen Plattform für die Offenlegung umweltbezogener Daten, in den Kategorien Klimawandel und Wassersicherheit die höchste Bewertung "A-Leadership". Damit zählt Siltronic zu den weniger als 1 Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen, die dieses Spitzenniveau mit mindestens zwei "A"-Bewertungen erreichen.
