EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): ESG

Siltronic erhält erstmals "A-Leadership"-Bewertung in zwei CDP-Ratings für Klimaschutz und Wassersicherheit



15.01.2026 / 13:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com Siltronic erhält erstmals "A-Leadership"-Bewertung in zwei CDP-Ratings für Klimaschutz und Wassersicherheit München, Deutschland, 15. Januar 2026 - Erstmals erhält die Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) für 2025 von CDP, der führenden unabhängigen Plattform für die Offenlegung umweltbezogener Daten, in den Kategorien Klimawandel und Wassersicherheit die höchste Bewertung "A-Leadership". Damit zählt Siltronic zu den weniger als 1 Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen, die dieses Spitzenniveau mit mindestens zwei "A"-Bewertungen erreichen.



"Die CDP-Auszeichnung 'A-Leadership' für Klimaschutz und Wassersicherheit ist für Siltronic ein bedeutender Meilenstein und ein Ausdruck unserer erfolgreichen Nachhaltigkeits-strategie. Sie zeigt, dass unser Anspruch an verantwortungsvolles Handeln und transparente Fortschritte im Unternehmen fest verankert ist - und sie ist zugleich ein starkes Signal an unsere Investoren, Kunden und Partner", so Claudia Schmitt, CFO der Siltronic AG.



Siltronic hat sich verpflichtet, die direkten und indirekten Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) bis spätestens 2045 auf Netto-Null zu senken. Als Zwischenziel sollen diese Emissionen bis 2030 um 42 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2021 reduziert werden. Mit diesen Zielen leisten wir einen wirksamen Beitrag zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens.



"Weitere Aspekte, die zu diesem ausgezeichneten Ergebnis beim CDP-Ranking beitragen, sind die hohe Transparenz von Siltronic im klimabezogenen Risikomanagement und das Engagement entlang der Wertschöpfungskette - insbesondere in der Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten", so Michael Wirnsberger, Leiter Nachhaltigkeit der Siltronic AG.



Siltronic nimmt seit dem Geschäftsjahr 2017 an den jährlichen CDP-Ratings teil und konnte seitdem den Score kontinuierlich verbessern. Das Unternehmen wird sowohl von Investoren als auch von mehreren großen Kunden zur Teilnahme eingeladen. Damit spiegelt die Teilnahme zugleich die Erwartungen des Kapitalmarkts wie auch die wachsenden Anforderungen zentraler Geschäftspartner an Transparenz und Klimaberichterstattung wider.



CDP ist eine globale Non-Profit-Organisation, die das weltweit einzige unabhängige System zur Offenlegung umweltbezogener Informationen für Unternehmen, Kapitalmärkte und Regionen betreibt. Im Jahr 2025 haben mehr als 22.000 Unternehmen ihre Umweltinformationen bei CDP veröffentlicht.

Kontakt:

Stephanie Malgara

Senior Manager Investor Relations

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices SDAX und TecDAX vertreten.



15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News