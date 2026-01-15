Engie ist seit 2021 für Google als Energie-Dienstleister tätig. Jetzt haben die Konzerne ihre Kooperation verlängert. Engie setzt bei der Dekarbonisierung der deutschen Google-Standorte unter anderem auf zusätzliche PPA und Speicher. Google hat sich zum Ziel gesetzt, seine deutschen Standorte bis 2030 ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen zu decken. Ziel ist es, stundenscharf ausreichend Strom aus neuen Onshore-Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen sowie Speichern bereitzustellen. Als Zwischenschritt sollen die Standorte im diesem Jahr zu 85 Prozent mit klimaneutralem Strom versorgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
