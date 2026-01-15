Für die Richemont-Aktie geht es am Donnerstagmorgen um -2% bergab. Konnte der Schweizer Uhren- und Schmuckkonzern nicht mit seinen Quartalszahlen überzeugen und ist Luxusgüteraktie noch einen Kauf wert? Sehr starke Umsatzdynamik Dass der Kurs der Richemont-Aktie heute den Rückwärtsgang einlegt, ist eigentlich erstaunlich, denn der Schweizer Luxusgüterkonzern präsentierte mehr als gute Zahlen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 stieg der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de