Die überraschend starken Wachstumssignale von TSMC bringen frischen Schwung in die gesamte Zulieferbranche für Halbleiter. Der taiwanesische Branchenprimus plant massive Investitionen für die kommenden drei Jahre, um den globalen Bedarf an Hochleistungschips zu bedienen, insbesondere für KI-Anwendungen. Auch bei deutschen Papieren zeigt sich die Begeisterung: Aixtron-Papiere gewinnen rund fünf Prozent. TSMCs Quartalszahlen räumten am Morgen letzte Zweifel am KI-getriebenen Nachfrageboom beiseite. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
