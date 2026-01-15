Batteriespeicher können Photovoltaikanlagen attraktive Zusatzerlöse bescheren. Wie diese abhängig von gewählten Speichern aussehen können, will ein neuer Marktindex von BET und e2m zeigen. Ein neuer Marktindex soll transparent zeigen, welche Erlöse für PV-Anlagen in Deutschland bei Betrieb eines Batteriespeichers möglich sind. Anbieter des BESS-Co-Location-Index sind die BET Consulting GmbH (BET) sowie Energy2market GmbH (e2m). Wie die Untrernehmen mitteilten, sei der Marktindex frei zugänglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver