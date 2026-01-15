Mit einem Kursplus von rund zweieinhalb Prozent zählt die Aktie von Siemens Energy am Mittwoch zu den stärksten Werten im DAX. Der Energietechnikkonzern profitiert vor allem von einer bullishen Studie des Bankhaus Metzler. Zudem will sich der Blue Chip an einem IPO in der Branche beteiligen.Im ersten Quartal will der österreichische Energietechnik-Zulieferer Asta Energy Solutions im regulierten Markt an der Frankfurter Börse die Notierung aufnehmen. Das Unternehmen ist auf Kupferprodukte spezialisiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär