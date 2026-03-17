Der DAX hat sich am Montag fester präsentiert. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 23.564,01 Zählern. Und auch der Start in den Dienstag sieht stabil aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen wenige Punkte tiefer auf 23.555 Zähler. Das weiter bestimmende Thema bleibt der Krieg im Iran und die damit verbundene Entwicklung der Energiepreise. Die Ölpreise notieren derzeit aber deutlich unter ihren Höchstständen aus der Vorwoche.Konjunkturseitig stehen in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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