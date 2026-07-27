DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

München (pta000/27.07.2026/17:35 UTC+2)

Im Zeitraum vom 20. Juli 2026 bis einschließlich 26. Juli 2026 wurden insgesamt Stück 637.140 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 20.07.2026 XETRA 78.183 153,097 CBOE DXE 38.765 153,0873 Aquis Exchange 20.718 153,0005 Turquoise Europe 9.304 153,1801 Summe 146.970 153,0861 21.07.2026 XETRA 66.478 156,3917 CBOE DXE 35.136 156,3908 Aquis Exchange 16.040 156,4861 Turquoise Europe 10.246 155,5153 Summe 127.900 156,3331 22.07.2026 XETRA 66.933 152,344 CBOE DXE 32.344 152,2953 Aquis Exchange 8.666 153,448 Turquoise Europe 6.757 154,1503 Summe 114.700 152,5201 23.07.2026 XETRA 60.259 151,1281 CBOE DXE 37.737 151,1735 Aquis Exchange 11.272 151,25 Turquoise Europe 6.502 151,0042 Summe 115.770 151,1478 24.07.2026 XETRA 63.853 151,8028 CBOE DXE 39.874 151,7016 Aquis Exchange 19.910 151,6645 Turquoise Europe 8.163 151,5232 Summe 131.800 151,734

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 26. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 4.571.595 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 27, 2026 11:35 ET (15:35 GMT)