NEW YORK (dpa-AFX) - Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC dürften am Donnerstag im Fokus der US-Börsen stehen und dort auch die Aktien aus der Halbleiterbranche in die Höhe treiben. Der Nasdaq 100, in dem etliche Branchengrößen enthalten sind, wurde gut eine Stunde vor Handelsbeginn ein Prozent höher indiziert bei 25.720 Punkten. Die neuesten US-Konjunkturdaten spielten am Markt keine Rolle.

TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so einer boomenden Nachfrage nach Halbleitern Herr zu werden, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI). TSMC-Aktien, die auch an der New Yorker Börse gelistet sind, stiegen vorbörslich auf ein Rekordhoch. Zuletzt betrug der Aufschlag 5,4 Prozent.

Auch für Papiere zahlreicher Zulieferer der Chip-Branche in den USA wurden daraufhin Kursgewinne antizipiert. So stiegen Applied Materials, Lam Research, KLA und Entegris im vorbörslichen Aktiengeschäft um 7 bis zu fast 10 Prozent. Die Aktien von Halbleiterherstellern wie Micron, Broadcom und AMD legten vorbörslich ebenfalls zu.

Der Leitindex Dow Jones Industrial, in dem mit Nvidia nur eine Halbleiteraktie enthalten ist, dürfte sich im Unterschied zum Nasdaq 100 schwertun. Vorbörslich lag der Dow leicht im Minus.

Derweil veröffentlichten mit Goldman Sachs und Morgan Stanley zwei weitere Großbanken ihre Quartalsbilanzen. Die Geschäftszahlen übertrafen in der großen Mehrzahl die Erwartungen. Morgan Stanley gaben vorbörslich gleichwohl um 0,7 Prozent nach und Goldman Sachs um 2 Prozent. Anleger nahmen Kursgewinne mit, nachdem beide Aktien zu Jahresanfang auf Rekordhochs gestiegen waren.

Papiere des Vermögensverwalters Blackrock gewannen fast 3 Prozent. Die vom Finanzriesen verwalteten Mittel lagen im Schlussquartal 2025 leicht über der Konsensschätzung./bek/stk

US0079031078, US0382221051, US6174464486, US29362U1043, US38141G1040, US4824801009, US5951121038, US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, TW0002330008, US11135F1012, US09247X1019, US5128071082