Der Medizintechnik- und Sicherheitskonzern Drägerwerk hat im Geschäftsjahr 2025 bessere Ergebnisse erzielt als erwartet und einen neuen Umsatzrekord aufgestellt. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. DER AKTIONÄR verrät, wie viel Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr fließen dürfte.Nach vorläufigen Zahlen stieg der währungsbereinigte Umsatz um 5,3 Prozent auf 3,48 Milliarden Euro. Damit kletterte der Erlös auf den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte. Beide Sparten trugen dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär