Die Anzeichen verdichten sich, dass Eli Lilly wohl doch erst im zweiten Quartal 2026 die Zulassung für die Abnehmpille Orfoglipron von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten könnte. Gute Nachrichten für Novo Nordisk. Denn dadurch haben die Dänen mehr Zeit, den First-Mover-Effekt mit der Wegovy-Pille auszuspielen.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, habe die FDA die Prüfung von zwei Medikamenten verzögere, die für das neue Fast-Track-Programm der Trump-Regierung ausgewählt worden waren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
