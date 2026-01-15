Garching (ots) -Endlich ist HBO Max in Deutschland verfügbar und Hisense Nutzer haben direkten Zugriff! Die neue Streaming-Plattform ist ab sofort auf Hisense Smart TVs mit VIDAA U6 Betriebssystem und höher integriert. Film- und Serienfans kommen ohne Zusatzgeräte in den Genuss von Kultserien wie Friends, starken HBO Originals, epischen Blockbustern und Live-Sport - alles gebündelt auf dem großen Bildschirm.Der Start von HBO Max in Deutschland sorgt aktuell für große Aufmerksamkeit in der Entertainment-Branche - und Hisense ist von Beginn an dabei. Pünktlich zur Einführung der neuen Streaming-Plattform ist die HBO Max-App ab sofort auf Hisense Smart TVs mit VIDAA U6 und höheren Versionen verfügbar. Damit bringt Hisense eines der derzeit meistdiskutierten Streaming-Angebote direkt auf den heimischen Bildschirm.Die Integration erfolgt nativ in das VIDAA Smart-TV-Betriebssystem, das für schnelle Ladezeiten, intuitive Navigation und hohe Systemstabilität ausgelegt ist. Nutzerinnen und Nutzer profitieren damit von einem reibungslosen Streaming-Erlebnis auf dem großen Bildschirm - von Kultserien wie Friends über neue HBO Originals wie The Pitt bis hin zu bekannten Franchise-Welten wie Der Herr der Ringe sowie ausgewählten Sport-Inhalten live und on demand.Mit der zeitgleichen Verfügbarkeit zum Deutschland-Start von HBO Max unterstreicht Hisense seinen Anspruch, Nutzern frühzeitig Zugang zu relevanten, stark nachgefragten Streaming-Inhalten zu bieten. Ohne zusätzliche Geräte oder komplizierte Set-ups ist HBO Max direkt über den Hisense Smart TV abrufbar - für mehr Entertainment und weniger Umwege.Alle Infos zu Hisense unter: www.hisense.dePressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6197286