New York - Die Abgabe des Geschäfts mit Apple-Kreditkarten an JPMorgan Case hat der US-Investmentbank Goldman Sachs Ende 2025 einen milliardenschweren Gewinnsprung eingebracht. Das Geldhaus löste im vierten Quartal insgesamt Rückstellungen von fast 2,1 Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro) für mögliche Kreditausfälle auf, wie es am Donnerstag in New York mitteilte. Einen Rekord stellten Goldmans Händler derweil im Aktienhandel auf. Das Geschäft mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab