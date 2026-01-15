Die Aktie von ASML kann am Donnerstag einen deutlichen Kurssprung zeigen und befindet sich nun auf einem neuen Rekordhoch. Doch wie geht es mit dem Chipunternehmen jetzt weiter? Positive Nachrichten Am Donnerstag haben gleich zwei positive Nachrichten für Kurssprünge bei ASML gesorgt. Einerseits beflügelten das Unternehmen Nachrichten vom Halbleiterkonzern TSMC. Dieser zeigte mit seinen Quartalszahlen, dass es aktuell keine Abschwächung des KI-Trends ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de