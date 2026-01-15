CBD im Aufwind: Neural Therapeutics und Partner Hanf.com setzen auf starkes Marktwachstum

Anzeige / Werbung

Cannabidiol - besser bekannt als CBD - hat sich binnen weniger Jahre zu einem gefragten Wirkstoff im Gesundheits- und Wellnessmarkt entwickelt. Für Unternehmen wie Neural Therapeutics und dessen Partnerunternehmen Hanf.com eröffnet sich damit ein Markt mit hohem Entwicklungspotenzial. CBD steht für eine neue Generation pflanzlicher Produkte, die sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich überzeugen. Hanf.com zeigt, wie sich Qualität, Verantwortung und geschäftlicher Erfolg verbinden lassen.

CBD ist ein nicht-psychoaktiver Bestandteil der Cannabispflanze. Es wirkt entspannend, entzündungshemmend und angstlösend - ohne das Suchtpotenzial von THC. Die Nachfrage nach natürlichen Alternativen zu klassischen Medikamenten steigt. Und genau hier positioniert sich CBD als vielseitiger Inhaltsstoff, etwa in Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika und therapeutischen Produkten.

Natürlich wirksam: CBD trifft den Nerv der Zeit

CBD ist nur eines von über 100 Cannabinoiden in der Hanfpflanze. Anders als THC verändert es nicht das Bewusstsein. Vielmehr interagiert es mit dem körpereigenen Endocannabinoid-System - einem zentralen Regulator für Schlaf, Schmerzempfinden und Immunsystem. Studien deuten auf ein breites Einsatzspektrum hin, etwa bei Stress, Schlafproblemen oder chronischen Schmerzen. Diese wissenschaftliche Basis macht CBD zunehmend salonfähig - auch aus regulatorischer Sicht.

Klare Regeln, starkes Wachstum: CBD in Europa auf dem Vormarsch

In vielen Ländern ist CBD längst legal. In der EU fällt es - je nach Einsatzzweck - unter die Kategorie Novel Food oder kosmetischer Inhaltsstoff. In Deutschland sind medizinische Heilversprechen verboten, und Produkte müssen definierte THC-Grenzen einhalten.

Gerade diese zunehmende Regulierung schafft Vertrauen - und treibt das Marktwachstum an. Der europäische CBD-Markt erreichte 2023 ein Volumen von 347,7 Millionen US-Dollar. Bis 2030 wird ein jährliches Wachstum von durchschnittlich 25,8% erwartet.

Unternehmen reagieren mit innovativen Produkten: CBD-haltige Lebensmittel, Kosmetik und Getränke boomen. Besonders gefragt sind zertifizierte Marken mit hohem Qualitätsanspruch.

Starke Partnerschaft: Hanf.com und Neural Therapeutics mit klarer Positionierung

Hanf.com zählt in Deutschland zu den Vorreitern. Mit einem sorgfältig kuratierten Sortiment zertifizierter CBD-Produkte und einem margenstarken Geschäftsmodell überzeugt das Unternehmen. Umsätze generiert Hanf.com über eigene Filialen und ein wachsendes Franchisesystem.

Davon profitiert auch Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032). Das kanadische Unternehmen bringt seine Expertise im Bereich pflanzlicher Wirkstoffe und Forschung in die Partnerschaft ein. Die Kombination aus Marktverständnis, regulatorischem Know-how und operativer Stärke schafft günstige Voraussetzungen für weiteres Wachstum - in einem Markt, der noch lange nicht am Ende seines Potenzials ist.

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".



Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quelle

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?ID_NEWS=1151096654&ID_NOTATION=421547422&DETAILS_OFFSET=0&NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=e958aacd5ef3eb33e1e6186b7bca9bf8321c13bb&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=CA64134N2032&SORT=DATE&SORTDIR=DESCENDING&_=scroll-to

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post CBD im Aufwind: Neural Therapeutics und Partner Hanf.com setzen auf starkes Marktwachstum appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA64134N2032