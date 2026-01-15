© Foto: Dall-ECoinbase sorgt mit dem überraschenden Rückzug der Unterstützung für ein umstrittenes Krypto-Gesetz für Wirbel. Was bedeutet diese Entscheidung für die Aktie und den gesamten Krypto-Markt?Coinbase Global gehörte am Donnerstagmorgen zu den Verlierern im S&P 500, nachdem das Unternehmen seine Unterstützung für den Digital Asset Market Clarity Act abrupt zurückgezogen hatte. Diese Entscheidung kam vor einer Anhörung des Senatsbankausschusses, der das Gesetz diskutieren wollte. Im Vorfeld kam es zu einer Korrektur bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Im Handel fiel die Coinbase-Aktie vorbörslich. Obwohl die Entscheidung, sich gegen das Gesetz auszusprechen, kurzfristig zu einem Rückgang …Den vollständigen Artikel lesen
