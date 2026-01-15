Die Aktie von BASF rückt wieder stärker in den Fokus der Anleger. Charttechnisch hat der Chemiekonzern zuletzt ein viel beachtetes Signal geliefert: Der 50-Tage-Durchschnitt ist über den 200-Tage-Durchschnitt gestiegen - ein sogenanntes Golden Cross. Parallel treibt BASF den strategischen Umbau voran, während die Einschätzungen der Analysten weiterhin auseinandergehen.Uneinheitliche Analystenurteile, operative Fortschritte Auf Analystenseite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de