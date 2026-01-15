Die Münchner hatten die stimmrechtslosen Papiere nachträglich auf den Markt gebracht, um Mitarbeitern den Anteilskauf zu ermöglichen. Das hat sich für die gelohnt. Die Vorzugsaktien entwickelten sich besser als die stimmberechtigten Papiere. Werden Dividenden berücksichtigt, liegt das Plus auf Sicht von fünf Jahren bei 56?Prozentpunkten. Natürlich liegt das neben der etwas höheren Dividende daran, dass die Vorzüge lange weit unter den Stämmen notierten und nun eins zu eins umgewandelt werden. Aber: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
