Wenn ein Aktienkurs bereits eine starke Rallye hinter sich hat, werden viele CEOs vorsichtiger - sie warten ab, halten sich zurück oder lassen "den Markt machen". Lewis Black macht das Gegenteil. Der CEO von Almonty Industries Inc. hat in den vergangenen Monaten gleich dreimal nachgelegt und damit ein klares Signal gesendet: Commitment, Vertrauen - und echtes eigenes Kapital im Risiko. Und genau das ist für Privatinvestoren oft einer der spannendsten Indikatoren überhaupt: Insider kaufen nicht für die Schlagzeile. Sie kaufen, weil sie etwas erwarten.Den vollständigen Artikel lesen ...
