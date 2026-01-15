PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Donnerstag moderat gestiegen. Überraschend gute Zahlen und ein starker Ausblick des taiwanesischen Chipherstellers TSMC lieferten ebenso positive Impulse, wie Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA sowie insgesamt überzeugende Zahlen der US-Finanzkonzerne Goldman Sachs, Morgan Stanley und Blackrock .

Der EuroStoxx 50 stieg im Handelsverlauf auf ein weiteres Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 6.041,14 Punkten. Ähnlich sah es außerhalb des Euroraums an der britischen Börse aus. Der Londoner Leitindex FTSE 100 gewann 0,54 Prozent auf 10.238,94 Zähler. Der Schweizer SMI zog um 0,09 Prozent auf 13.476,32 Punkte an.

Positive Signale gab es von der Konjunktur. Die Industrieproduktion der Eurozone war im November stärker als erwartet gestiegen. Zudem wuchs die deutsche Wirtschaft 2025 nach zwei Rezessionsjahren leicht und hofft auf weiteren Aufschwung im neuen Jahr./edh/jha/

US6174464486, US38141G1040, EU0009658145, TW0002330008, FR0003500008, CH0009980894, GB0001383545, US09247X1019