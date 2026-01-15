Auch im Jahr 2026 stehen die RuMaS-Favoriten wieder im Fokus der Anleger. Die Auswahl vereint spannende Unternehmen verschiedener Branchen, die durch ihre besonderen Marktpositionen und aktuellen Entwicklungen das Potenzial für interessante Kursbewegungen bieten. Obwohl es noch zu früh ist, ein abschließendes Urteil zu fällen, hat der Jahresauftakt bereits erste Impulse gesetzt. Für Investoren bleibt es spannend, welche dieser Favoriten in den kommenden ...

