Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 15 janvier 2026) - John McKenzie, chef de la direction du Groupe TMX (TSX: X), prendra la parole dans le cadre de la UBS Financial Services Conference, le lundi 9 février 2026, de 15 h 30 à 16 h 10 (HE).

M. McKenzie interviendra également à la Bank of America Financial Services Conference, le mardi 10 février 2026, de 12 h 10 à 12 h 50 (HE).

Le lien vers les enregistrements des deux webdiffusions sera accessible et archivé dans la section Événements pour les actionnaires de TMX.

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques qui appuient le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs.

