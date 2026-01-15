Eine Aktie, die nach einem dramatischen Kurssturz und einem Rekordtief einen beeindruckenden Aufschwung erlebt, steht heute im RuMaS Express-Service im Fokus. Trotz hoher Schwankungen zeigt sich eine bemerkenswerte Entwicklung - Erfahre im Trading-Tipp, ob der nächste Rekord in Reichweite ist! Nach dem Allzeithoch setzte bei dieser Aktie eine langanhaltende Abwärtsbewegung ein, in deren Verlauf der Aktienwert um mehr als 60 Prozent nachgab. Im Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
