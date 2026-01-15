EQS-News: Cognizant / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Studie von Cognizant zeigt, dass sich die KI schneller als erwartet entwickelt und derzeit 93 % aller Arbeitsplätze potenziell betroffen sind Die Ergebnisse zeigen auch die Grenzen des Einflusses von KI auf, wobei Qualifikationen und menschliches Urteilsvermögen eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie Unternehmen den vollen Wert von KI ausschöpfen können TEANECK, New Jersey, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant hat heute die Veröffentlichung von " New Work, New World 2026 " bekannt gegeben, einer neuen Analyse zu den zukünftigen Auswirkungen künstlicher Intelligenz (KI) auf Arbeit und Arbeitsplätze. Aufbauend auf dem ursprünglichen Bericht aus dem Jahr 2024 zeigt die neue Studie, dass KI die Arbeitswelt schneller verändert als bisher angenommen: Sie ist mittlerweile in der Lage, Arbeitsaufgaben im Wert von 4,5 Billionen US-Dollar zu übernehmen und hat potenziell Auswirkungen auf 93 % der heutigen Arbeitsplätze. Der Bericht unterstreicht jedoch auch, dass KI keine Pauschallösung für die Steigerung der Arbeitsproduktivität ist: Menschliches Engagement und anpassungsfähige Abläufe sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung, um das volle Wertschöpfungspotenzial der KI zu erschließen. Die Analyse von Cognizant für "New Work, New World 2026" basiert auf einer Neubewertung von 18.000 Aufgaben und 1.000 Berufen in der O*NET-Arbeitsdatenbank. Der Schwerpunkt lag dabei darauf, inwiefern Berufe und Aufgaben durch KI unterstützt oder automatisiert werden könnten. Insbesondere weist die neue Studie auf eine beschleunigte Veränderung der "Exposure Scores" hin - also den Grad, zu dem ein Job durch KI unterstützt oder automatisiert werden kann - und verdeutlicht, wie diese Veränderungen die Arbeitswelt und den Unternehmenserfolg beeinflussen können. "Wir beobachten einen erheblichen Kapitalzufluss in den Bereich der künstlichen Intelligenz, und die rasche Einführung dieser Technologien verändert die Arbeitswelt", erklärt Ravi Kumar S, Geschäftsführer von Cognizant. "Unsere Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen heute ein Potenzial von 4,5 Billionen US-Dollar an Arbeitsproduktivität ausschöpfen könnten. Um diese Investitionen in aussagekräftige Ergebnisse umzuwandeln, bedarf es jedoch mehr als nur technologischer Leistung. Unternehmen müssen außerdem kontextbezogene Intelligenz integrieren, flexible Systeme aufbauen, die neue KI-Fähigkeiten integrieren können, und neben technologischen Fortschritten auch dem Lernen und der Entwicklung der Mitarbeiter Priorität einräumen. Unternehmen, die sich auf diese wesentlichen Aspekte konzentrieren, werden den wahren Wert der KI erschließen." Kumar weiter: "Die Qualifizierung von Mitarbeitern wird zur Brücke, über die die heutigen Investitionen in KI zu den greifbaren Ergebnissen von morgen führen. Das Potenzial der KI wird dann ausgeschöpft, wenn wir unseren Mitarbeitern digitale Kompetenz, Anpassungsfähigkeit und kontinuierliches Lernen ermöglichen und gleichzeitig sicherstellen, dass KI-Lösungen tief in den Kontext der individuellen geschäftlichen Herausforderungen eingebettet sind. Als Ergebnis werden neue Berufsbilder entstehen, um diese Chance zu nutzen." Der Bericht "New Work, New World 2026" von Cognizant unterstreicht erneut, dass menschliches Wissen und Urteilsvermögen nach wie vor unerlässlich sind, um das volle Potenzial der KI auszuschöpfen. Er hebt hervor, dass ein Großteil des Wertpotenzials der KI ohne die Kraft der menschlichen Intelligenz und Beteiligung ungenutzt bleibt. Es gibt nach wie vor zahlreiche Aufgaben, die von Menschenhand erledigt werden müssen und bei denen künstliche Intelligenz möglicherweise nie eine Unterstützung bieten kann, geschweige denn eine Automatisierung möglich ist. Das Potenzial der KI liegt darin, Mitarbeiter weiterzubilden und ihnen Freiraum für höherwertige Denkprozesse zu schaffen - kreative Flexibilität, neue Denkansätze und innovative Ideen, die Geschäftsabläufe transformieren können. Weitere wichtige Ergebnisse des Berichts sind: KI verändert die Arbeitswelt viel schneller als erwartet: Der Bericht stellt fest, dass der durchschnittliche Expositionswert über alle Berufe hinweg derzeit bei 39 % liegt, was 30 % über der ursprünglichen Prognose für 2032 liegt. Dies bedeutet, dass mehr Aufgaben durch KI unterstützt oder automatisiert werden können, und zwar früher als ursprünglich vorhergesagt. Diese Expositionswerte steigen außerdem derzeit um 9 % jährlich, verglichen mit 2 % in der ursprünglichen Studie. Zu den bemerkenswerten Veränderungen bei den Expositionswerten in verschiedenen Berufen zählen Berufe aus den Bereichen Recht (von 9 % auf 63 %), Bildung (von 11 % auf 49 %), Gesundheitswesen (von 10 % auf 39 %) und Führungspositionen, einschließlich CEO (von 25 % auf 60 %).

Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden dabei, Technologien zu modernisieren, Prozesse neu zu denken und Erlebnisse zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt führend bleiben. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.com oder @cognizant. Cognizant unterstützt weiterhin die Förderung der nächsten Generation von Talenten durch sein Synapse-Programm , das bis 2030 weltweit zwei Millionen Menschen erreichen soll, um neue Wege zu Chancen zu eröffnen und die Arbeitskräfte auf die Arbeitsplätze der Zukunft vorzubereiten. Um mehr über die Synapse-Weiterbildungsinitiative von Cognizant zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website hier . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können, deren Genauigkeit notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse unterliegt, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Diese Aussagen umfassen unter anderem ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Einführung von KI und den damit verbundenen Mehrwert für die Arbeitswelt, die Auswirkungen und das Tempo der Auswirkungen von KI auf die Arbeitskräfte und die Wirtschaft sowie die Wirksamkeit der Bemühungen von Unternehmen, das volle Potenzial von KI durch Qualifizierung und menschliches Engagement auszuschöpfen. Diese Aussagen stellen weder Versprechungen noch Garantien dar, sondern sind die Ergebnisse der oben genannten Studien und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Bestehende und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder angedeuteten abweichen, gehören die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Auswirkungen der technologischen Entwicklung und des Wettbewerbs, die wettbewerbsorientierte und sich schnell verändernde Natur der Märkte, auf denen wir konkurrieren, der wettbewerbsorientierte Markt für Talente und seine Auswirkungen auf die Anwerbung und Bindung von Mitarbeitern sowie die anderen Faktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen erörtert werden. Cognizant ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: USA Gabby Gugliocciello E-Mail gabrielle.gugliocciello@cognizant.com

