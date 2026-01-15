Die Novo Nordisk-Aktie gerät aktuell wieder etwas stärker unter Abgabedruck. Am Donnerstag verzeichnet der Kurs ein Minus von -3,45% auf 365,20 DKK. Was steckt hinter dem Abverkauf und müssen sich Anleger nun Sorgen machen? Nachrichtenlage bleibt hervorragend Der dänische Pharmariese hat sich in den letzten Wochen deutlich von seinen Tiefständen lösen können und so an den Märkten die Hoffnung auf einen erfolgreichen Turnaround geweckt. Doch nun fällt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de