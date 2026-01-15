© Foto: Stringer - picture alliance/dpa/HPICChinas KI-Chipmarkt boomt - doch während viele Firmen an die Börse gehen, bleibt Huawei die unangefochtene Nummer eins im Verborgenen.Chinas Markt für KI-Chips erlebt einen regelrechten Börsenboom, wie CNBC berichtete. Nach erfolgreichen Börsengängen von Firmen wie Moore Threads, MetaX oder Biren Technology fließt das Geld in den Sektor. Moore Threads etwa, ein Entwickler von Grafikprozessoren, sammelte am 5. Dezember über eine Milliarde US-Dollar ein. MetaX folgte am 17. Dezember mit fast 600 Millionen US-Dollar. Trotz dieser Erfolge führen die neu gelisteten Firmen den Wettlauf um eine heimische Nvidia-Alternative nicht an. Analysten nennen stattdessen den Technologieriesen Huawei mit …Den vollständigen Artikel lesen
