QPS Holdings, LLC (QPS), ein preisgekröntes Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Schwerpunkt auf Bioanalyse und klinischen Studien, gibt die erfolgreiche Implementierung von Oracle Argus bekannt, einem führenden Pharmakovigilanz-System zur Unterstützung eines umfassenden Sicherheitsfallmanagements für klinische Studien.

Derek Grimes, EVP, Global Head of Clinical Research at QPS Holdings, LLC.

Die Einführung der Oracle Argus-Plattform für Arzneimittelsicherheit unterstreicht das Engagement von QPS für die Verbesserung der Patientensicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die operative Exzellenz in den klinischen Arzneimittelentwicklungsprogrammen seiner Kunden. Die Integration dieser branchenüblichen Sicherheitsplattform stärkt die Fähigkeit von QPS, unerwünschte Ereignisse gemäß den globalen regulatorischen Anforderungen zu erfassen, zu verwalten und zu melden.

"Die Gewährleistung der Patientensicherheit und Datenintegrität steht im Mittelpunkt unserer Arbeit bei der Durchführung klinischer Studien", sagte Derek Grimes, Executive Vice President von QPS. "Oracle Argus bietet uns eine robuste, skalierbare Lösung, um den wachsenden Anforderungen der klinischen Studienportfolios unserer Kunden und den sich wandelnden Erwartungen der Aufsichtsbehörden weltweit gerecht zu werden."

"Oracle Argus bietet QPS Holdings, LLC eine vertrauenswürdige, weltweit anerkannte Plattform für Arzneimittelsicherheit, die die Einhaltung strenger Pharmakovigilanzstandards und -vorschriften unterstützt und gleichzeitig die Sicherheitsabläufe und -erkenntnisse durchgängig und in großem Maßstab optimiert", sagte Seema Verma, Executive Vice President und General Manager von Oracle Health and Life Sciences. "Mit unseren branchenführenden Lösungen kann QPS Holdings, LLC sein Sicherheitsfallmanagement für Kunden weltweit weiter transformieren und verbessern."

Der Einsatz von Oracle Argus ermöglicht QPS Folgendes:

Unterstützung von Kunden mit erstklassigen Lösungen zur Sicherheitsüberwachung

Verbesserung der Überwachung und Rückverfolgbarkeit in allen Phasen klinischer Studien

Optimierung der Pharmakovigilanz-Workflows und des Sicherheitsfallmanagements

Verbesserung der Effizienz bei der Einreichung von Zulassungsanträgen weltweit

Angesichts der steigenden Nachfrage nach innovativen Therapien spielen CROs eine entscheidende Rolle bei der Steuerung sowohl der Entwicklungsgeschwindigkeit als auch der Patientensicherheit. Durch den Einsatz der Oracle Argus-Plattform ist QPS gut positioniert, um seine Mission zu erfüllen, pharmazeutische Durchbrüche weltweit durch maßgeschneiderte Forschungsdienstleistungen zu beschleunigen.

ÜBER QPS HOLDINGS, LLC

QPS ist ein globales, GLP/GCP-konformes Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit umfassendem Serviceangebot, das Dienstleistungen auf höchstem Niveau in den Bereichen Forschung, Bioanalyse sowie präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung anbietet. Seit 1995 hat sich QPS von einem kleinen Bioanalyse-Unternehmen zu einem Full-Service-CRO mit mehr als 1.200 Mitarbeitern in den USA, Europa, Asien und Indien entwickelt. Heute bietet QPS erweiterte pharmazeutische Auftragsforschungs- und Entwicklungsdienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Pharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalyse, translationale Medizin, PBMC-Verarbeitung, zentrale Sicherheitslabore, klinische Studien und klinische Forschungsdienstleistungen. Als preisgekrönter Marktführer mit Schwerpunkt auf Bioanalyse und klinischen Studien ist QPS bekannt für bewährte Qualitätsstandards, technisches Fachwissen, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit, schlüsselfertige Labore, klinische Einheiten der Phasen I/II und klinische Forschungsdienstleistungen an mehreren Standorten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.qps.com oder per E-Mail an info@qps.com.

ÜBER ORACLE ARGUS

Oracle Argus ist eine branchenführende, vertrauenswürdige Lösung für die Verarbeitung, Analyse und Meldung von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit Arzneimitteln, Biologika, Impfstoffen, Medizinprodukten und Kombinationsprodukten vor und nach der Markteinführung. Oracle ist führend im IDC MarketScape: Worldwide Life Science R&D Pharmacovigilance Technology Solutions and Consulting Services 2025 Vendor Assessment (Dok. Nr. US53669225, Juli 2025). Weitere Informationen zum Pharmakovigilanz-Portfolio von Oracle finden Sie unter: https://www.oracle.com/life-sciences/safety-solutions/argus-safety-case-management/. Marken: Oracle, Java, MySQL und NetSuite sind eingetragene Marken der Oracle Corporation.

