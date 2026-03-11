Der DAX wird zur Handelseröffnung am Mittwoch bei 23 815 Punkten erwartet.

Die Schwankungen in den Energiepreisen halten an und werden weiter von der Nachrichtenlage im Nahen Osten beeinflusst. Die derzeitige Volatilität bei den Rohölsorten stellt einen historischen Moment dar, der seinesgleichen sucht.

Oracle hat mit seinen Quartalszahlen gestern Abend nach Börsenschluss den Investoren wieder mehr Zuversicht für den KI-Sektor gegeben. Mit Spannung wurde auf die Prognosen des Datenbankspezialisten geschaut und diese hat das Unternehmen auch prompt übertroffen. Das dürfte den zuletzt aufgekommenen Verkaufsdruck in diesem Sektor wieder etwas mindern.

Dafür fallen die heute vorgelegten Jahreszahlen und Prognosen von Porsche hinter den Erwartungen zurück. Die sinkenden Margen sprechen für einen hohen Druck auf Preise und Kosten in der Autobranche. Das Oberklassesegment galt lange Zeit als margenstark und nicht sehr zyklisch. Diese Faktoren haben sich in den vergangenen Quartalen deutlich verschoben.

Das Sentiment im DAX bleibt weiterhin vorsichtig und mit Blick auf die Ereignisse im Nahen Osten ausgerichtet. Dennoch lässt sich eine selektive Kaufbereitschaft in vereinzelten Branchen und Sektoren ausmachen. Es wäre jedoch verfrüht, Entwarnung zu geben. Die Ereignisse im Iran-Krieg überschlagen sich teilweise weiterhin und lassen sich kaum prognostizieren.

Heute Nachmittag stehen zudem die US-Verbraucherpreise auf der Agenda sowie die in dieser Zeit besonders interessanten Rohöllagerbestände in den USA. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 23 650 und 24 050 Punkten bewegen.

