Ausverkauf bei BioNTech, Oracle-Hammer & China-Chancen? BÖRSE AM MORGEN
|Aktuelle Nachrichten
|11:10
|BioNTech-Aktie: Sind -25% schon genug?
|Die enttäuschenden Quartalszahlen wurden am gestrigen Tag noch durch die Bekanntgabe des Rückzugs der BioNTech-Gründer befeuert. Mehr dazu gibt es hier aus der Redaktion. Vom Tageshoch bis zum Tagestief...
|10:38
|BIONTECH SE ADR: Stabilität als strategisches Signal
|10:30
|Ausverkauf bei BioNTech, Oracle-Hammer & China-Chancen? BÖRSE AM MORGEN
|10:02
|BioNTech nach dem Kursrutsch: Schock sitzt tief
|Nach dem heftigen Kursrutsch versucht sich die Aktie von BioNTech heute an einer Stabilisierung. BioNTech war am Dienstag heftig unter Druck geraten, nachdem bekannt wurde, dass die beiden Gründer Ugur...
|09:43
|Gründerehepaar verlässt BioNTech, Aktie verliert 21 %
|11:54
|BYD & Co. im Check | Oracle: Starke Zahlen, Rheinmetall: Erwartungen verfehlt & Porsche
|11:46
|Wachstumsausblick: William Blair stuft Oracle weiterhin mit "Outperform" ein
|11:46
|Citizens bekräftigt Oracle-Rating aufgrund starker Cloud-Nachfrage
|11:42
|William Blair reiterates Outperform on Oracle stock amid growth outlook
|11:42
|Citizens reiterates Oracle stock rating on cloud demand strength
