Nach dem heftigen Kursrutsch versucht sich die Aktie von BioNTech heute an einer Stabilisierung. BioNTech war am Dienstag heftig unter Druck geraten, nachdem bekannt wurde, dass die beiden Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci das Unternehmen bis spätestens zum Jahresende verlassen werden. Auch der Quartalsbericht sorgte für Unmut. DER AKTIONÄR gibt einen Einblick in die jüngsten Entwicklungen und die Spekulationen zum wirklichen Grund des Weggangs des Führungsduos.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär