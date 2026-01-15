VANCOUVER, BC / 15. Januar 2026 / IRW-Press /Quarterback Resources Inc. (CSE: QB; FWB: H89) ("Quarterback" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Phase-I-Explorationsprogramm auf dem Goldprojekt Twin abgeschlossen hat, das Folgendes umfasste:

Geochemische Probenahme/Protokollierung historischer Bohrkerne: Das Unternehmen wählte Bohrkerne aus mehreren historischen Bohrungen für die Protokollierung und Probenahme auf der Grundlage des Standorts und der verfügbaren Daten aus. Quarterback wählte die Bohrkerne für die Analyse aus einem Gebiet aus, in dem nur wenige historische Probenahmen durchgeführt worden waren und nur minimale Informationen über Alterationen und Geologie vorlagen. Das Ziel dieser geochemischen Analyse ist es, die Goldmineralisierung genauer zu definieren sowie abzugrenzen und festzustellen, ob die Goldmineralisierung über größere Abschnitte hinweg vorkommt, was auf das Potenzial für eine Goldmineralisierung mit großen Tonnagen hindeuten würde. Die Analyseergebnisse werden es dem Unternehmen auch ermöglichen, historische Analyseergebnisse zu bestätigen, historische Lücken in den bisherigen Analyseergebnissen zu schließen und ein präziseres geologisches Modell zu erstellen, das bei der zukünftigen Exploration hilfreich sein wird. Auf der Grundlage der Ergebnisse wird Quarterback die Untersuchung der verbleibenden historischen beprobten und nicht beprobten Bohrkerne in Betracht ziehen. Insgesamt wurden 177 Kernproben zur Analyse eingereicht.

Geochemische Gesteinsprobenahme: Das Unternehmen wählte zehn Gesteinsproben aus der mineralisierten Hauptzone Takla-Rainbow aus.

Ortho-/Lidar-Vermessung: Das Unternehmen hat die Vermessung der Zonen Takla-Rainbow und der Zufahrtsstraße abgeschlossen. Die Vermessung liefert eine solide Grundlage für das Projektgebiet, bevor Quarterback mit den Arbeiten beginnt. Dies ist eine wichtige Komponente für die Genehmigung künftiger Arbeiten und liefert zudem die genaue Lage historischer Störungen, Schürfgräben, Bohrplattformen, alter Straßen und Fahrwege sowie Bereiche mit Ausbissen für weitere Untersuchungen.

Sanierung des historischen Twin-Camps: Das Unternehmen hat verfallene Infrastruktur abgebaut, die Konturierung des Geländes abgeschlossen und die Zufahrtsstraßen verbessert, um weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt, einschließlich eines Bohrprogramms, vorzubereiten.

Das Explorationsprogramm 2025 von Quarterback baut auf den Fortschritten auf, die in der Arbeitssaison 2024 erzielt wurden, als das Unternehmen durch die Protokollierung und Probenahme ausgewählter historischer Bohrkerne neue interessante Gebiete identifizierte, die Bodenabdeckung über wenig erkundete Gebiete ausweitete, Gesteinsproben entnahm und die Zusammenstellung umfangreicher historischer Daten fortsetzte. Das Programm umfasste die erfolgreiche Abgrenzung neuer geochemischer Goldanomalien im Boden, neuer Mineralisierungsarten, die Bestätigung starker historischer Goldgehalte aus Bohrkernen und lieferte neue Erkenntnisse über die Geologie und das Potenzial des Projekts. Beide Programme führten zur Entdeckung zusätzlicher Mineralisierungsgebiete sowie zur Erweiterung bereits bekannter Mineralisierungsgebiete.

Das Unternehmen wird die Ergebnisse des geochemischen Teils seines Explorationsprogramms bekannt geben, sobald diese verfügbar sind.

Über das Goldprojekt Twin

Das Goldprojekt Twin befindet sich im produktiven Quesnel Trough in der Omineca Mining Division von British Columbia, etwa 250 Kilometer nordwestlich von Prince George, British Columbia. Das Projekt liegt in der Nähe zahlreicher vielversprechender Projekte, darunter:

- die Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte Kwanika/Stardust und die Kupfer-Gold-Silber-Skarn-Lagerstätte von Northwest Copper Corp., die sich 500 Meter südlich der südlichen Grenze des Goldprojekts Twin befinden;

- die Kupfer-Gold-PGE-Lagerstätte Lorraine von Northwest Copper Corp., die sich 30 Kilometer nördlich des Goldprojekts Twin befindet;

- die Kupfer-Gold-Porphyr-Mine Mount Milligan von Centerra Gold Inc., die sich 100 Kilometer südöstlich des Goldprojekts Twin befindet; und

- das Kupfer-Gold-Projekt Chuchi von Pacific Ridge Exploration Ltd., das zwischen Mount Milligan und dem Goldprojekt Twin liegt.

Auf dem Goldprojekt Twin wurden umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, darunter 109 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 21.878 Metern. Diese Arbeiten führten zur Entdeckung von mehr als 15 Zonen mit bekannter Mineralisierung, die drei Mineralisierungstypen umfassen, nämlich hochgradige Gold-Quarz-Gänge, mit alkalischen Gesteinen in Zusammenhang stehende Goldmineralisierung und mit alkalischen Porphyrkörpern in Zusammenhang stehende Kupfer-Gold-Mineralisierung.

Haftungsausschluss

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Erörterung benachbarter oder ähnlicher Konzessionsgebiete nicht unbedingt auf die Mineralisierung oder das Potenzial des Goldprojekts Twin hinweist. Das Unternehmen hat keine Beteiligung an solchen benachbarten Konzessionsgebieten und auch kein Recht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Qualifizierte Sachverständige

Diese Pressemitteilung wurde von Linda Caron, M.Sc., P.Eng., in ihrer Eigenschaft als qualifizierte Sachverständige des Unternehmens für das Goldprojekt Twin im Sinne der Vorschrift NI 43-101 geprüft und genehmigt. Frau Caron steht gemäß Abschnitt 1.5 von NI 43-101 nicht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Quarterback Resources Inc.:

Quarterback Resources Inc. ist im Bereich der Identifizierung, des Erwerbs, der Exploration und der Erschließung von Mineralressourcenprojekten tätig.

Das Unternehmen besitzt die exklusive Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung, vorbehaltlich einer Net-Smelter-Returns-Royalty von 2 %, am Goldprojekt Twin, das 16 Mineralclaims mit einer Fläche von etwa 11.110 Hektar in der Omineca Mining Division in British Columbia umfasst.

Für QUARTERBACK RESOURCES INC.

Jigang (Alex) He

President und Chief Executive Officer

T: 604-377-8758

E-Mail: info@quarterbackresources.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "voraussehen", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen zugrunde gelegt wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich: des Abschlusses der Optionsvereinbarung; und des Abschlusses zusätzlicher Explorationsarbeiten im Goldprojekt Twin, einschließlich potenzieller Bohrungen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

