Das Zürcher Startup Mantis Ropeway Technologies entwickelt seit 2018 KI-basierte Sicherheitssysteme für Sesselbahnen. Mit «Mantis Autonomy» überwacht das Unternehmen erfolgreich Ausstiegsbereiche an Bergstationen und erkennt Gefahren wie Stürze in Echtzeit. Nun folgt mit «Mantis Assistance» ein zweites Produkt: Es überwacht den sensiblen Bereich nach dem Einstieg, der für Personal schwer einsehbar ist. Im Interview erläutert Co-Founder Carl Biagosch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
