Von Robert Jakob Man glaubt seinen Augen nicht zu trauen. Da kommt Heimatschutzministerin Kristi Noem auf die Pressekonferenz-Bühne, anders kann man den Auftrittsort des Spektakels nicht nennen, locker mit einer Baseballkappe bedeckt und verkündet, dass ihre Beamten bei der Ermordung der dreifachen Mutter Renee Nicole Good in Minneapolis in Notwehr gehandelt hätten. Die einseitige Schiesserei war von Passanten zufällig gefilmt worden. Jeder neutrale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab