Anzeige
Mehr »
Freitag, 16.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Goldaktie beschleunigt ihr Explorationsprogramm - Ergebnisse sprengen den Plan
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14RXU | ISIN: CH0276534614 | Ticker-Symbol: ZEH2
Tradegate
16.01.26 | 08:02
92,50 Euro
+0,22 % +0,20
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ZEHNDER GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZEHNDER GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
92,9093,2008:33
92,5092,7008:03
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ZEHNDER GROUP
ZEHNDER GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ZEHNDER GROUP AG92,50+0,22 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.