Gränichen - Die auf Raumklima spezialisierte Zehnder Group hat 2025 Jahr wie erwartet mehr umgesetzt. Gestützt wurde das Wachstum weiterhin vom Lüftungssegment, während das Heizungsgeschäft unter einer schwachen Renovierungstätigkeit litt. Insgesamt verbuchte Zehnder im vergangenen Jahr einen Umsatz von 760,7 Millionen Euro und damit um 8 Prozent mehr als im Vorjahr, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Organisch habe das Plus 7 Prozent betragen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
