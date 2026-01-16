Der DAX-Konzern rechnet ab 2027 wieder mit Wachstum in der lukrativen Pharma-Sparte. Gepaart mit einer möglichen absehbaren Lösung in der Causa Glyphosat (hier wird in Kürze eine Entscheidung vom US-amerikanischen Supreme Court erwartet, ob der Fall Durnell angenommen wird) wagen sich immer mehr Analysten aus der Deckung und schrauben ihre Kursziele teils deutlich nach oben.Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Bayer von 35 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
